Ancelotti al Brasile dal 2024 | il Real Madrid ha già bloccato il sostituto

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilè una delle squadre più forti in circolazione ed una seria candidata a trionfare in Liga spagnola e Champions League. L’avvio di stagione della squadra di Carloè stato comunque positivo: in 6 partite ha conquistato 15 punti frutto di 5 vittorie e una sconfitta, proprio nell’ultima giornata nel derby contro l’Atletico. I Blancos attualmente occupano la terza posizione, alle spalle di Barcellona e Girona. In Champions League la fase a gironi si è aperta con il successo con il minino sforzo contro l’Union Berlino (1-0 il risultato). Carlocontinua a confermarsi uno dei migliori allenatori in circolazione e il futuro dell’allenatore italiano è delineato. L’ex Milan sarà il nuovo Ct deldalcon l’obiettivo di riportare la squadra ad alti ...

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti , ha parlato in conferenza stampa del tour a Los Angeles. Cosa c’è di speciale nel vivere un tour come ...

Sarà Xabi Alonso a prendere il posto di Carlo(che allenerà il) sulla panchina del Real Madrid dalla prossima stagione. Lo annuncia 'Marca' secondo cui il 42enne ex centrocampista ha sorpassato Raul, bandiera del Real e per il ...in: per il Real Madrid c'è Xabi Alonso . Xabi Alonso incanta in Germania: l'exploit col Bayer Leverkusen . Inizio da urlo col Bayer Leverkusen: Xabi Alonso in rampa di lancio . ...

L'allenatore spagnolo sostituirà Ancelotti sulla panchina del Real Madrid che la prossima stagione allenerà il Brasile Notizia dalla Spagna! Secondo Radio ...Ancelotti, tecnico del Real Madrid il cui contratto scadrà proprio nel 2024, lascerà la Casa Blanca: il club avrebbe scelto il sostituto ...