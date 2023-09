Amici | Rudy Zerbi comunica un provvedimento ad un allievo | “C’è il premio “Fenomeno della classe”

Si è appena conclusa la seconda puntata del pomeridiano di questa nuova stagione di Amici 23. Il talent show condotto come sempre da Maria De ...

Finalmente è tornato in onda Amici di Maria De Filippi! La classe dell’edizione 23 del talent show si è formata. Tanti cantanti e tanti ballerini ...

Rudy Zerbi dopo l'eliminazione, gli aveva promesso un banco ad Amici 23. Ma quest'anno Mezkal non c'è. Come mai? L'articolo Amici 23, non c’è ...