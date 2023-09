Amici | Holy Francisco | «A Rudy Zerbi faccio un c**o così» Duro confronto in studio

La nuova edizione di Amici è appena iniziata, ma già è scatta to il primo compito dopo che Rudy Zerbi ha smaschera to Holy Francisco per averlo ...

Ma con chi ce l'aveva Rudy Ebbene èFrancisco, cantante e allievo di Anna Pettinelli, ad aver ... L'allievo di23 si scusa ma non basta: per lui c'è la prima esibizione a sorpresa E' partito ...Cosa è successo tra Rudy Zerby eFrancisco ad. Nella puntata del daytime diandata in onda il 26 settembre, Rudy Zerbi ha convocato la nuova classe degli studenti in studio per ...

Holy Francisco, il cantante di Amici fu bocciato a X Factor: lo ricordate Il cambio look è incredibile ilmessaggero.it

Ad Amici 23 c'è Holy Francisco: ecco chi è il cantante di 'Tananai' Dire

Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 26 settembre ... convocati in studio poche ore dopo essere diventati titolari. Rudy è stato offeso da Holy Francisco in un fuori onda (durante la ...Durante la puntata dal daytime di Amici, andata in onda oggi 26 settembre, è stato dato ampio spazio alle prime raccomandazioni da parte dei professori. Innanzitutto Rudy Zerbi, che è stato il ...