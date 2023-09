Alzheimer | finalmente anche in Italia i farmaci

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 settembre 2023) Il mondo della ricerca continua a progredire e ottime notizie giungono sul fronte della lotta all’. Una malattia devastante che priva i soggetti della propria identità e getta i loro cari in una spirale di sofferenza. È impossibile, dunque, non accogliere il recente annuncio con un sorriso. Il presidente della Rete Irccs Neuroscienze e Neuroriabilitazioni del Ministero della Salute, Raffaele Lodi, ha svelato l’arrivo dei nuoviper combattere l’. Non sarà un’attesa breve, considerando come il processo richiederà circa due anni, ma rappresenta un traguardo verso il quale ambire.: chi potrà usarli Il fatto che si parli dicontro l’, però, non vuol dire che tutti possano approfittarne, purtroppo. Una precisazione ...