Altri 10 milioni per contrastare la diffusione del granchio blu

(Di martedì 26 settembre 2023) Ulteriori diecidi euro come misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione degli allevamenti di cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9già stanziati, un intervento per semplificare l'accesso agli indennizzi, la possibilità di pesca a strascico entro le tre miglia e dialogo costante con le associazioni. Sono questi i pilastri dell'azione di contrasto alladelblu illustrati dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in un incontro tenutosi oggi presso il Masaf con le organizzazioni della pesca. Il ministro Lollobrigida ha voluto incontrare le principali rappresentanze del settore per fare il punto su un'emergenza che sta provocando danni agli allevamenti ittici ed ha annunciato l'imminente pubblicazione ...

... i deputati del M5S Davide Aiello e Sabrina Pignedoli e molti. Ma Tridico, in un ragionamento ...5di lavoratori a 3. Non sto dicendo che il reddito di cittadinanza ha ridotto il ...... per potenziare i Vigili del fuoco e perinterventi a favore del ministero dell'Interno è autorizzata la spesa di 3,7per il 2023 e di ventidi euro per ciascuno degli anni dal ...

Disponibili altri 12 milioni per il Bonus trasporti 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Trasporti: altri 12 milioni al fondo per bonus per le fasce deboli Borsa Italiana

ROMA - Ulteriori dieci milioni di euro come misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione degli allevamenti di cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9 milioni ...(Adnkronos) – “I 40 milioni di euro che dal Pnrr arrivano in Toscana per il servizio idrico integrato, cifra che potrebbe anche aumentare fino a sfiorare i 70 milioni, rappresentano un ottimo risultat ...