Altrabenevento | “Barone deve spiegare quali controlli sono stati fatti alla SANAV e al Depuratore ASI”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota diin meritoquestione miasmi che continuano ad ammorbare l’aria della città: “E’ convocata per domani 27 settembre la seconda riunione del tavolo tecnico tra Comune di Benevento, Consorzio ASI, ARPAC, ASL, Provincia, ASIA, Regione Campania-Servizio Ecologia che da cinque mesi non riescono ada dove vengono le fastidiosissime esalazioni maleodoranti che gli abitanti di mezza città e molte contrade continuano a sentire con grande fastidio. Finora il sindaco Mastella, commentando i dati forniti dall’Arpac, si è limitato a dire che questi “odori poco gradevoli nonnocivi per la salute” e polemizzando con chi protesta, ha aggiunto “occorre attendere le prove e accertare le responsabilità, prima di intervenire. Quando il quadro ...