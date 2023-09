Allspring Global Investments festeggia i tre anni dal lancio del fondo Global Equity Enhanced Income1

(Di martedì 26 settembre 2023) - Ilha generato un rendimento annuo del 6%1 MILAN, 26 settembre 2023 /PRNewswire/, società di gestione patrimoniale indipendente leader a livello mondiale con 547 miliardi di dollari2 di asset, presentaIncome (GEEI) in occasione del suo terzoversario Dal, ilGEEI ha offerto agli investitori un rendimento costante, nonché una significativa rivalutazione del capitale. Negli ultimi tre, la volatilità dei mercati e l'incertezza economica hanno portato gli investitori a modificare le loro allocazioni per ottenere rendimenti sostenibili e diversificati. Le strategie azionarie ...

Allspring Global Investments festeggia i tre anni dal lancio del fondo ... radioromacapitale.it

Allspring Global Investments Recognizes Global Equity Enhanced ... PR Newswire

MILAN, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments, società di gestione patrimoniale indipendente leader a livello mondiale con 547 miliardi di dollari 2 di asset, presenta Global E ...Allspring Global Investments, a leading independent global asset management firm with $547 billion2 in assets under advisement, is ...