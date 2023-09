Allarme pressione alta nei giovani | colpiti 2 mln under 35 e bimbi 6-11 anni

(Di martedì 26 settembre 2023)tra. “Si stima che in Italia quasi 2 milioni di35 abbiano già i valori dialterati, spesso senza saperlo e in gran parte dei casi per colpa di uno stile di vita sbagliato fatto di dieta scorretta, sedentarietà, fumo e alcol”. Ma non solo: il fenomeno riguarda “perfino i bambini”. A fare il punto, in occasione della Giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre, sono gli esperti della Società italiana di cardiologia (Sic) che richiamano l’attenzione sull’importanza “di tenere lanella norma fin daper ridurre il rischio cardiovascolare neglia venire”. La Sic evidenzia che ci sono “troppi iipertesi nel nostro Paese: il 14% degli ...

allarme Pressione alta tra giovani e anche tra i bambini. Una tendenza che preoccupa i medici, in particolare i cardiologi . “Si stima che in Italia ...

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Allarme pressione alta tra giovani . "Si stima che in Italia quasi 2 milioni di under 35 abbiano già i valori di ...

(Adnkronos) – Allarme pressione alta tra giovani . "Si stima che in Italia quasi 2 milioni di under 35 abbiano già i valori di pressione alterati, ...

alta tra giovani. "Si stima che in Italia quasi 2 milioni di under 35 abbiano già i valori dialterati, spesso senza saperlo e in gran parte dei casi per colpa di uno stile ...La situazione nel Lazio è pesante e a dare l'è il presidente dell'Ordine dei medici, ... Unatale da spingere circa 300 medici nel Lazio e 60 soltanto a Roma a dare forfait ancor prima ...

Allarme pressione alta da giovani, 1 su 10 rischia infarto e ictus ... Sanità Informazione

Allarme pressione alta nei giovani, colpiti 2 mln under 35 e bimbi 6 ... L'Identità

Allarme pressione alta tra giovani. 'Si stima che in Italia quasi 2 milioni di under 35 abbiano già i valori di pressione alterati, spesso senza saperlo e in gran parte dei casi per colpa di uno stile ...Troppi i giovani ipertesi nel nostro Paese: il 14% degli under 35 (quasi 2 milioni) ha già la pressione sopra la norma (120/80 mmHg), fino al 4% dei bimbi da 6 a 11 anni con valori alterati senza sape ...