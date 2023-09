Alla Juve in prestito | il Chelsea lo scarica subito

Un k.o. a sorpresa e che fa male, quello arrivato sabato a Sassuolo. Un 4-2 dettato dagli errori per la Juve , in particolare quelli di Szczesny e di ...

Giuntoli mette a segno un super colpo . La prima sconfitta in campionato ha lasciato il segno in casa Juve ntus. Il mercato di gennaio non è così ...

Daniele AdaniBobo Tv ha commentato in modo duro il lavoro di Massimiliano Allegri e delle sue capacità comunicative Daniele AdaniBobo Tv ha commentato in modo duro il lavorodi Massimiliano Allegri e delle sue capacità comunicative. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE - "La secondadi Allegri: su 113 ...Oggi è anche il giorno in cui scade il termine per le memorie difensive degli agenti e toccheràCommissione agenti sportivi valutare se sanzionare i procuratori coinvolti.

Adani legge un elenco, sono i calciatori bruciati da Allegri alla Juve: Ora ditemi chi ha ragione Fanpage.it

Laurienté, dal Sassuolo alla Juve grazie a Giuntoli L'agente svela la verità Corriere dello Sport

Stasera i bianconeri ospitano il Lecce per la quinta giornata di campionato. La squadra deve cancellare la figuraccia rimediata contro il Sassuolo, previsto turn over in tutti i reparti.Blog Calciomercato.com: La quinta giornata del campionato di serie A è andata in archivio e ci ha detto tante cose: ci ha detto che l’Inter è scappata, con le ...