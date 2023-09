Alessandria | sindaco ipotizza revoca concessione Moccagatta a club | “teatro di condotte violente”

(Di martedì 26 settembre 2023) Nelle ultime settimane, si sono susseguite una serie di vicissitudini di natura sportiva all’interno della societàcalcio, che hanno scosso l’ambiente ed allertato i tifosi. Come se non bastasse, nelle ultime ore, ilGiorgio Abonante, ha suonato un ulteriore campanello d’allarme riguardo ladello stadio. Ile l’assessore Vittoria Oneto hanno lanciato un’ipotesi didell’impianto sportivo “” per inadeguata gestione dell’immobile di proprietà del comune e della comunità alessandrina. Queste le loro parole: “Il concessionario di un bene pubblico deve essere in regola con tutti i pagamenti. Non tollerabile che ildiventidi comportamenti eviolenti.” ...

... facendo tappe in diverse località, tra cui Pont Saint Martin in Valle d'Aosta e, per ... Alla presenza delle autorità rappresentate dalla vicedi Alba Carlotta Boffa e dai ...... Giorgio Abonante, e l'assessore allo Sport, Vittoria Oneto, con gli strumenti a disposizione, hanno intenzione di lanciare un chiaro messaggio all'attuale proprietà dell'calcio. Le ...

La dichiarazione del Sindaco Abonante e dell'Assessore Oneto ... Comune di Alessandria

Alessandria calcio, il sindaco a Benedetto: "Servono garanzie per l ... RaiNews

Anche il sindaco di Acqui Danilo Rapetti ha spiegato la sua ricetta per risollevare il Brachetto, il vino acquese per eccellenza e che sta vivendo non poche difficoltà ad imporsi sul mercato.Per Abonante e Oneto è dovere del comune controllare il soggetto giuridico che ha in concessione l'uso dello Stadio Moccagatta ...