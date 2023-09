Al via l’organizzazione della 37^ Sagra della Castagna targata Pro Loco ‘Civitella Licinio’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPartita la macchina organizzativa37esimain programma il 20-21 e 22 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Saranno tre giorni immersi nella natura matesina tra gastronomia, cultura, escursioni, spettacoli musicali il tutto organizzato dalla Pronel suggestivo scenario del centro storico. Non mancheranno prelibatezze culinarie a base di castagne, tanti tipi di dolci come i ‘panzarotti’ ripieni con castagne e cioccolato, primi piatti preparati con le ricette antiche, l’angolo braceria, ma anche zuppe autunnali, le classiche caldarroste e tanto altro. Ma oltre alle castagne ci saranno anche altri prodotti da degustare come i funghi, marmellate, ...