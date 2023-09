Al via il concorso Inail Buone pratiche in edilizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Il tema della sicurezza nei cantieri edili è una delle priorità del Piano Nazionale per la Prevenzione in2020 - 2025, che prevede una serie di progetti e iniziative messe in campo da...

Concorso pubblico, per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di fisica, presso l’ Università di Pavia . Concorso ...

Concorso Pubblico per l’incarico quinquennale di direttore UOC servizio di immunologia e medicina trasfusionale, presso l’ Università di ...

Concorso pubblico, per la copertura di 4 Posti di Dirigente Medico , disciplina di pediatria, da assegnare alle strutture complesse aziendali, presso ...

Assunzioni da concorso straordinario bis: un concorso che in base al DL 73/2021 avrebbe dovuto svolgersi entro dicembre 2021, ma che è stato avviato ...

Concorso Pubblico per l’incarico quinquennale di direttore UOC servizio di Immunologi a e medicina trasfusionale, presso la ASST di ...

Il, organizzato da Inail in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro e con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intende stimolare i ...... due soggetti, un cinquantaduenne e un quarantaduenne, resisi responsabili, intra di loro,... in transito in questaBruno Buozzi, notava nei pressi della filiale della Unicredit Banca, due ...

Vicenza: al via i test attitudinali del concorso polizia locale Vicenzareport

Vigili del Fuoco, via al nuovo concorso per 88 ingegneri e architetti BlogSicilia.it

L’insegna discount punta su una comunicazione istituzionale multicanale che valorizza storia, valori e convenienza.104 cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 nazioni rappresentate provenienti dai 5 continenti, 25 premiere. Sono i numeri della ...