Al Teatro Mercadante anteprima del docu-film 4 giorni per la libertà | Napoli 1943

(Di martedì 26 settembre 2023) In occasione dell’80° Anniversario delle Quattro Giornate digiovedì 28 settembre alle 20.30 alproiezione delper la. «4per la» è unfilm di Massimo Ferrari, una produzione Big Sur con Luce Cinecitta?, in collaborazione con Raimentari, Titanus s.p.a. e Mad Entertainment,

... in collaborazione condi Napoli -Nazionale e Nuova Orchestra Scarlatti, hanno ideato al, il 2 ottobre, a poco più di un mese dalla scomparsa del giovane, 'Di sera, ...... in collaborazione condi Napoli -Nazionale e Nuova Orchestra Scarlatti, hanno ideato al, il 2 ottobre, a poco più di un mese dalla scomparsa del giovane, 'Di sera, ...

Napoli: al Teatro Mercadante concerto per GiòGiò PPN - Prima Pagina News

Lunedì al Mercadante una serata per Giogiò ROMA on line

Dopo il dibattito e il concerto in sala, all’esterno del teatro si esibirà un quartetto di fiati, tra cui un cornista, come era Giovanbattista, nel luogo in cui è avvenuto il delitto, a pochi metri ...Comune di Napoli, Napoli città della musica e Campania legge – Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Nuova Orchestra ...