Aiuti in bolletta 2023 | c’è la proroga al 31 dicembre Tutte le misure

Leggi su leggioggi

(Di martedì 26 settembre 2023) Rinnovati in extremis gliinin scadenza al 30 settembre. L’ok del Cdm al nuovo Decreto Energia ha infatti posto rimedio al pericolo di cancellazione di tutti i bonus e le, che in questi mesi hanno frenato un po’ l’impennata dei costi, soprattutto per le famiglie a basso reddito. Il provvedimento varato il 25 settembre hato fino al prossimo 31i 3principali: azzeramento degli oneri di sistema, riduzione Iva sul gas sia per utenze private che industriali ebonus bollette di luce e gas. Ma c’è di più. Con l‘ultimo Decreto Energia è stato anche introdotto un bonus extra in sostituzione del bonus riscaldamento che sarebbe dovuto entrare in ...