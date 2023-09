Agrigento | calci e schiaffi a bimbo disabile | condannate due maestre

(Di martedì 26 settembre 2023) Condanna a 4 anni e un mese di reclusione per due insegnanti che nel periodo di febbraio 2020, presso un asilo di, hanno maltrattato un bambino di 6 anni affetto da disabilità. Il gup Giuseppa Zampino ha ridotto la pena rispetto alla richiesta del pubblico ministero Gaspara Bentivegna che aveva chiesto invece 6 anni.

La donna, madre del piccolo disabile, insospettita dai lividi sul corpo, aveva presentato una denuncia ai carabinieri che avevano avviano un'indagine e piazzato - dal 3 al 20 febbraio del 2020 - delle ...