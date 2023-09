Agresti | «L’Inter ha diminuito di molto il rosso! Le cifre»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023) A livello economico i conti delstanno vedendo un miglioramento, rispetto ai pesanti passivi degli ultimi anni.indica i dati nel corso di un intervento a Radio Radio Mattino. BILANCIO IN MIGLIORAMENTO – Stefanoporta i numeri sul: «Hail rosso di non poco, oltre la metà. Questo grazie anche a degli introiti che sono arrivati dalla Champions League, ovviamente, che ha portato molti soldi nelle casse dele dalle cessioni che hanno portato liquidità. Il rosso èsensibilmente, da centocinquanta a ottanta milioni di euro. Per il momento sono riusciti a coniugare i risultati con i conti economici, poi ovviamente ora sembra tutto rosa quello che fama bisogna essere attenti a usare toni ...