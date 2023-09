(Di martedì 26 settembre 2023)con l’accusa di falso in bilancio. E’ la nuova grana che dovrà affrontare il presidente del NapoliDeper l’”. Sul caso indaga la Procura di Roma dopo la trasmissione degli atti dalla magistratura partenopea. Falso in bilancio,DeOggetto dell’inchiesta è l’acquisto avvenuto nel 2020 dell’attaccante Victor L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il giorno 27, invece, via all' udienza preliminare dell'inchiesta "Prisma" , che porta a processo 12 dirigenti juventini in merito alle questioni riguardantistipendi. Sempre ...Punta dell'iceberg sul temal'Juventus con la stangata da - 15 punti in classifica e tutti i dirigenti condannati. Nei giorni scorsi, dopo oltre quattro ore di Camera di consiglio ...

Affaire plusvalenze, indagato Aurelio De Laurentiis Teleclubitalia.it