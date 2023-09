Aerei russi verso i cieli della Polonia | intercettati dai caccia italiani

Leggi su tpi

(Di martedì 26 settembre 2023) Per la prima volta, gli F-35schierati inhanno ricevuto un ordine di decollo immediato. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, quando due F35Atask force air 32° Wing si sono alzati in volo dalla base aerea di Malbork per intercettare due velivoli non identificati, poi scortati fuori dallo spazio aereo Nato. Lo “scramble” è stato ordinato dal centro di operazioni aeree di Uedem in Germania, l’ente di controlloNato che ha il compito di controllare e vigilare su tutte le tracce radar i velivoli sospetti che si avvicinino o che tentino di entrare nello spazio aereo Nato senza le dovute autorizzazioni. Nel caso di giovedì scorso, sembra che si trattasse di dueda combattimento Su-30 Flanker. La Task Force Air – 32° Wing ha raggiunto ...