Addio all’amato attore | è morto | le cause svelate poco fa

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 settembre 2023) Si è spento ieri all’età di 90 anni l’di serie Tv. L’uomo era molto conosciuto per il suo ruolo importante in una famosa serie che va in onda ancora oggi su Italia 1. A darne il triste annuncio è il figlio dell’che tramite un comunicato ha rivelato: “Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole“ Leggi anche: Messina Denaro, la notizia sull’eredità: a chi andranno i soldi dell’ex boss Leggi anche: Terremoto sveglia gli italiani: poi decine di micro scosse, dov’è successo Èl’di serie Tv Aveva 90 anni David McCallum, l’che interpretava i dottor Donald Mallard nella serie Tv del 2003 NCSI-Unità anticrimine. Ieri, 25 settembre se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile nel figlio Peter che ha dichiarato: “Era il padre più gentile, più ...