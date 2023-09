Addio a Giorgio Napolitano. A Montecitorio la cerimonia funebre

Leggi su agi

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - È tutto pronto per laperin piazzadove si stanno ultimando i preparativi per accogliere il feretro: tappeto rosso e autorità militari presenti. Il feretro del presidente emerito sarà portato dal Senato (partenza prevista da palazzo Madama alle 11.15) alla Camera dei deputati e l'ingresso nel Palazzo, secondo quanto viene riferito, sarà preceduto da uno staffiere in livrea che sorreggerà un cuscino di velluto nero sul quale sarà adagiato il gran cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e da un corazziere in tenuta di mezza gala con un cuscino di velluto nero con l'insegna distintiva del presidente emerito della Repubblica italiana. Al feretro saranno tributati gli onori militari e l'inno nazionale. L'inizio della ...