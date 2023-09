Addio a David McCallum | morto il dottor Mallard di NCIS

L’Italia non è riuscita nell’impresa di battere la Polonia nello spareggio decisivo andato in scena davanti ai 14.000 infuocati tifosi della Atlas ...

McCallum , l'attore britannico che ha conquistato il pubblico negli anni '60 nella serie cult "Organizzazione U. N. C. L. E." e, dopo una lunga carriera, è diventato il volto del dottor ...Inoltre, possono essere estese, su decisione del Consiglio dei Ministri ( come accaduto di recente per Silvio Berlusconi , ma anche in occasione dell'Sassoli ) a personalità che hanno ...

Addio a Maria David, lacrime e rabbia per l’ultimo saluto nel duomo di Cefalù La Repubblica

L'attore della serie tv NCIS – Unità anticrimine, David McCallum, è morto. Aveva 90 anni. Con una dichiarazione riportata da People, il figlio Peter McCallum ha annunciato la morte, avvenuta peer ...Siamo profondamente rattristati dalla morte di David McCallum e privilegiati che la CBS sia stata la sua casa per tanti anni. David era un attore di talento e autore, e amato da molti in tutto il mond ...