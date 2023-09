Fotogallery -McCallum, star di 'NCIS' Ultimo Aggiornamento 26/09/23 Fotogallery - Le emozioni della quinta puntata di 'Grande Fratello' Ultimo Aggiornamento 25/09/23 Fotogallery - Temptation Island, ...Lutto nel Mondo dello Spettacolo Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa diMcCallum, il celebre interprete del dottor Donald Mallard nella serie TV 'NCIS - Unità Anticrimine.' ...

Addio a David McCallum, l'attore della serie NCIS è morto a 90 anni TGCOM

È morto David McCallum: l'attore della serie tv Ncis aveva 90 anni La Gazzetta dello Sport

L'attore scozzese è morto a novant'anni appena compiuti. È famoso per The Man from UNCLE e NCIS, ma noi lo ricordiamo per Zaffiro e Acciaio - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fantascienza.c ...L'attore David McCallum morto a 90 anni per cause naturali. Era noto soprattutto per aver preso parte alla serie tv NCIS per quasi due decenni.