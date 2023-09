Addio a David McCallum | attore in “NCIS” | l’ultimo saluto di suo figlio

(Di martedì 26 settembre 2023) L’si è spento all’età di 90 anni, dopo una lunga e intensa vita tra set e famiglia. Lo abbiamo conosciuto e amato nelle vesti di medico legale della fortunata seriema il suo curriculum vanta tanti fiori all’occhiello come la serie anni ’60 Organizzazione U.N.C.L.E. e Zaffiro e Acciaio, a tema fantascientifico.lascia la moglie Katherine Carpenter e i tre figli, uno dei quali – Peter – ha speso parole meravigliose per il suo papà., l’commosso delPeter Ci sono volti che entrano nelle nostre case con gentilezza ed eleganza, con ironia e amorevolezza, al punto tale da diventare quasi parte della famiglia.per la moglie ...

È morto a 90 anni David McCallum , attore hollywoodiano noto per aver interpretato per 20 anni il ruolo di “ Ducky “, il medico legale dal carattere ...

David McCallum , attore scozzese che ha interpretato Ducky in NCIS, si è spento all’età di 90 anni al Presbyterian Hospital di New York. L’attore ...

È morto a 90 anni l’attore scozzese David McCallum , da 20 anni amatissimo dottor ‘ Ducky ’ Mallard in NCIS – Unità anticrimine, e Illya Kuryakin in ...

Lutto nel mondo della televisione per la morte diMcCallum , noto attore diventato famoso soprattutto per il ruolo del dottor Donald Mallard nella serie ' NCIS Unità anticrimine '.McCallum, morto a 90 anni per cause naturali Secondo quanto riferito dalla CBS, l'attore scozzese nato a Glasgow il 19 settembre 1993 è deceduto lunedì 25 settembre 2023 per cause ...... probabilmente sarei morto" Damianodei Maneskin a pochi mesi dall'a Giorgia Soleri , parla dell'ex . "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevo gestire la ...

Addio a David McCallum, l'attore della serie NCIS è morto a 90 anni TGCOM

Addio a David McCallum Fantascienza.com

Damiano David torna a parlare di Giorgia Soleri e del ruolo fondamentale che la ex fidanzata ha avuto in tutti questi anni per la sua crescita e la sua centratura personale nel corso di un periodo den ...È morto all'età di 90 anni David McCallum, l'attore di origine scozzese caro al grande pubblico per il ruolo del medico legale Donald 'Ducky' Mallard nella serie di culto Ncis. Lo annunciano i media s ...