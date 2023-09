Addio a David McCallum | amatissimo Ducky di NCIS e Illya di Organizzazione UNCLE

(Di martedì 26 settembre 2023) È morto a 90 anni l’attore scozzese, da 20 annidottor ‘’ Mallard in– Unità anticrimine, eKuryakin in coppia con Napoleon Solo nella serieIl celebre attore scozzese, noto per aver interpretatoKuryakin nella serieU.N.C.L.E. e il dottor Donald ‘’ Mallard in– Unità anticrimine, è morto ieri per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York. Aveva compiuto 90 anni una settimana fa. L’annuncio del figlio PeterSuo figlio Peter ha rilasciato una dichiarazione a nome della sua famiglia, dicendo: «Era il padre ...

Lutto nel mondo della televisione per la morte diMcCallum , noto attore diventato famoso soprattutto per il ruolo del dottor Donald Mallard nella serie ' NCIS Unità anticrimine '.McCallum, morto a 90 anni per cause naturali Secondo quanto riferito dalla CBS, l'attore scozzese nato a Glasgow il 19 settembre 1993 è deceduto lunedì 25 settembre 2023 per cause ...... probabilmente sarei morto" Damianodei Maneskin a pochi mesi dall'a Giorgia Soleri , parla dell'ex . "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevo gestire la ...

Addio a David McCallum, l'attore della serie NCIS è morto a 90 anni TGCOM

Addio a David McCallum, morto il dottor Mallard di NCIS TGLA7

È morto all'età di 90 anni David McCallum, l'attore di origine scozzese caro al grande pubblico per il ruolo del medico legale Donald 'Ducky' Mallard nella serie di culto Ncis. Lo annunciano i media s ...ROMA, 26 SET - È morto all'età di 90 anni David McCallum, l'attore di origine scozzese caro al grande pubblico per il ruolo del medico legale Donald 'Ducky' Mallard nella serie di culto Ncis. Lo annun ...