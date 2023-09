Acquisto di Osimhen | De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio

(Di martedì 26 settembre 2023)in: questa l'accsua per cui èil presidente del Napoli Calcio, Aurelio De. Gli inquirenti della Capitale hanno proceduto all'iscrizione formale dopo aver ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , è indagato con l'accusa di falso in bilancio . La procura di Roma ha messo gli occhi sul l'acquisto ...

I pm della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l'accusa ...

I pm della Procura di Roma hanno proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis per l’accusa ...

I pm della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l'accusa ...

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, è indagato per falso in bilancio . I pm della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel ...

Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'di Victordal Lille nel 2020. L'iscrizione di De Laurentiis a Roma è un atto dovuto dopo l'invio degli atti da parte ...Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'dell'attaccante Victornel 2020 dalla squadra francese del Lille. De Laurentiis indagato per falso in ...

Acquisto Osimhen, De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio Sky Tg24

De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio nell’acquisto di Osimhen la Repubblica

C’è l’annuncio riguardo il rischio penalizzazione per la big di Serie A: ecco tutti i dettagli sulla nuova inchiesta che scuote il calcio italiano. Un presidente di una big di Serie A è… Leggi ...Roma, 26 set. (askanews) – Falso in bilancio: questa l’accsua per cui è indagato a Roma il presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis. Gli inquirenti della Capitale hanno proceduto all’iscriz ...