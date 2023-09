A Torino “Il Mondo di Tim Burton” | la mostra dedicata al genio creativo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Museo Nazionale del Cinema dipresenta Ildi Tim. Laalcustodito nel celebre regista. L’esposizione ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Time adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema. Per la prima volta in Italia, laIldi Timsarà allestita alla Mole Antonelliana, verrà inaugurata il 10 ottobre e dall’11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 sarà aperta al pubblico. Si tratta di un viaggio nell’universo visionario del celebre regista e il nucleo principale dell’esposizione si concentra sull’archivio personale di Timndo un’incredibile ...