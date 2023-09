A Portofino il sindaco è indagato per contraffazione di borse e accessori di marca. L'opposizione chiede le dimissioni

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Ildi, Matteo Viacava, èpere messa in commercio di merce contraffatta. Oltre ad amministrare una delle perle della costa ligure è anche il legale rappresentante di una tabaccheria al numero 13 di piazza della Libertà di cui detiene la licenza dal 2005. Nel negozio, secondo le indagini ancora in corso della Guardia di finanza, si sarebbero vendutitaroccati esposti sul marciapiede o appesi all’interno dell’attività. L’inchiesta della procura di Genova è nata da un articolo de il Fatto Quotidiano, pubblicato il 19 settembre. Le fiamme gialle nel magazzino della tabaccheria hanno trovato 90 capi falsi. Per ora Viacava è l’unicoanche se l’Ansa non esclude che le indagini possano allargarsi a chi gestisce realmente il negozio ...