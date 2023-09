A Ostia Mattia realizza il suo sogno | “Ho l’autismo e lavoro in un negozio di videogames”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)sorride. Tifosissimo della Lazio, prima di entrare in quello che chiama, orgoglioso, ‘il mio nuovo posto di’ guarda la gigantografia di Kylian Mbappé che accoglie tutti i clienti. “Chissà. I sogni ogni tanto si avverano” dice. Lo sa bene. Come molti ragazzi della sua età anche lui aveva un: lavorare in undi. Oggi, grazie alla sua incredibile caparbietà e un lungo percorso riabilitativo, ce l’ha fatta. Attraverso un accordo tra la Fondazione Roma Litorale ETS, ente che si occupa di oltre 450 bambini con disabilità del neurosviluppo e fragilità sul litorale laziale, e ‘Game People’, due volte la settimana esce di casa e raggiunge Corso Duca di Genova, a. E come un dipendente modello si occupa di tutto: pulire le ...