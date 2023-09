A Berlino piacciono solo i migranti diretti in Italia | blindate le frontiere con Polonia e Repubblica Ceca

(Di martedì 26 settembre 2023) Al governo dipiace aiutare i, maquelli che sbarcano ine non sonoin Germania. Il singolare e contradditorio atteggiamento del governo federale tedesco emerge plasticamente in queste ore.fa i filtri antiai confini orientali Domani, infatti, la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser annuncerà controlli fissi temporanei allecon. Lo ha riferito una fonte tedesca al portale Politico. La ministra annuncerà controlli “a una serie di valichi di frontiera” e che cominceranno “entro pochi giorni”. Nei primi otto mesi del 2023 sono circa 204 mila le persone che hanno fatto domanda d’asilo in Germania, il 77 per ...

...linvasione dei clandestini per destabilizzare i governi che nonai social - democratici. Cosi', ad Affaritaliani.it, il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. Insomma, a...... ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che nonai ... Afanno di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere. Ma ...

Attacco choc della Lega alla Germania. Il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, in un’intervista ad Affaritaliani.it, afferma che Berlino sta usando i migranti per destabilizzare i governi ...Roma, 26 set. (askanews) – “Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito ma gli andó male, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che ...