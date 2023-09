A Berlino non è comparso questo murale contro Zelensky

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 13 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che asarebbeundi Volodymyr«che “morde un braccio insanguinato”, con la scritta “kannibale”». Sempre secondo il contenuto social, la polizia tedesca sarebbe in cerca degli autori del. Il post è accompagnato da uno screenshot di un presunto articolo del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pubblicato il 12 settembre 2023 in cui viene riportata la notizia e la foto delin questione realizzato sulla facciata di un palazzo. Si tratta di una notizia infondata. Innanzitutto, contattato dai colleghi georgiani di Myth Detector, l’ufficio stampa di FAZ ha smentito di aver mai pubblicato simili informazioni, specificando che lo screenshot ...

"Gli interessi, nel fondo, non sono divergenti. L'accoglienza indiscriminata e non regolata è una linea rossa per l'Italia come per la ...

...per il via libera tedesco al regolamento sulla gestione delle situazioni di crisi e' necessario... Perla richiesta di far scattare una situazione di crisi emergenziale deve essere presa a ...Francesca De Benedetti scrive di Europa ed Esteri per Domani LA SVOLTA VERDE CHETI ASPETTI- Fino a poco tempo fa, Ricarda Lang, l'attuale co - leader dei Verdi tedeschi, scendeva in ...

Via libera di Berlino al patto Ue su riforma del diritto d'asilo Avvenire

Accordo sui migranti in Europa 'va trovato il prima possibile' - Europa Agenzia ANSA

Al Consiglio Affari Interni di oggi, in corso a Bruxelles, potrebbe arrivare l’intesa sul Patto migrazione e asilo, per riformare la ...(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - "Sul regolamento sulla gestione delle crisi" all'interno del Patto per l'asilo e la migrazione "stiamo negoziando la questione degli standard individuali, sono fiduciosa c ...