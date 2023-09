A Ballando non lo farò mai La promessa di Caprarica spiazza tutti

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) "Non toccatemi la cravatta". Antonio, ex volto del Tg1, corrispondente per anni da Londra, svela qualche dettaglio in più sulla sua partecipazione acon le stelle.torna in prima serata su Rai1, dopo alcuni anni dal suo pensionamento. E giura a "Protagonisti", su RTL 102.5: "Sarò sempre con la giacca e la cravatta, guai a chi me la tocca. Non la toglierò". La sua sembra agli effetti una. Il giornalista, che ha origini pugliesi, si sta allenando e chi lo conosce bene ci racconta tutto il suo impegno per scendere in pista il sabato sera su Rai1. Il cast di Milly Carlucci è da capogiro: vedremo anche Wanda Nara, al centro da alcuni mesi e sempre presente sui giornali dopo la notizia della malattia. Ora è pronta per una nuova avventura (e forse a ...