A Bacoli un festival dell’Archeologia

(Di martedì 26 settembre 2023) Per celebrare la ricchezza storica e naturalistica dei suggestivi Campi Flegrei, nasce un nuovo evento culturale fatto di proiezioni, eventi e incontri che promette di affascinare ed educare il pubblico su questi tesori nascosti. Il FAB! –difarà il suo debutto dal 6 all’8 ottobre, portando in scena una rassegna internazionale di cinema e crossmedialità. Diretto da Nicola Barile e organizzato con passione da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, questoè stato reso possibile grazie al contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania. La sede dell’evento sarà il maestoso Complesso Borbonico del Fusaro, un luogo intriso di storia che servirà da sfondo a una serie di proiezioni cinematografiche nella Sala ...