100 anni dei Baracconi | il Luna Park Perugia accenderà le proprie luci il 14 ottobre fino al 12 novembre

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 settembre 2023) Sta per tornare il tradizionale appuntamento con le giostre di Pian di Massiano. Illeil secondo sabato di(nel 2023 il 14) e rimarrà apertoa domenica 12. La festa dei2023 sarà eccezionale poiché verranno celebrati i 100dell’appuntamento perugino più atteso dell’anno. Gli operatori delle giostre, in collaborazione con il Comune di, hanno inoltre organizzato un photo contest. L’invito è quello di inviare la propria foto che ricorda “La storia dei mitici” e per farlo c’è tempoalle 14.00 di domenica 8. Orari di apertura Lunedì al venerdì dalle ore ...