Zverev-Safiullin in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Alexanderse la vedrà contro Romannella finale dell’ATP 250 di(Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Entrambi arrivano da una prestazione estremamente convincente nel penultimo atto. Il tedesco ha disputato un ottimo match per avere la meglio nei confronti del veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo, invece, ha sbagliato poco o nulla contro il nostro Lorenzo Musetti., che va a caccia del primo titolo di questa stagione sul veloce, è l’indiscusso favorito per sollevare al cielo il trofeo. Con il suo avversario ha vinto in tre parziali l’unico scontro diretto, un secondo turno andato in scena nella primavera del 2021 sui campi in terra battuta del Roland Garros.proverà a sovvertire il pronostico. La ...