Zenga sicuro | 'Per lo Scudetto | l'Inter deve guardare solo se stessa Sommer-Onana? Valuteremo alla fine'

... che in uno stato di totale atarassia fissa negli occhi van der Sar e accenna un sorriso,al ... Mancini, Lombardo e Vierchowod sono ancora al loro posto,ha sostituito Pagliuca in porta, ...... che in uno stato di totale atarassia fissa negli occhi van der Sar e accenna un sorriso,al ... Mancini, Lombardo e Vierchowod sono ancora al loro posto,ha sostituito Pagliuca in porta, ...

Zenga sicuro: “Garcia è un grande tecnico, De Laurentiis ha scelto l’uomo giusto!” CalcioNapoli1926.it

Zenga sicuro: «Chi vuole vincere lo scudetto dovrà fare i conti con Allegri» Juventus News 24

"Sì, mi aspettavo questo inizio di stagione dell'Inter. E' la squadra più completa, poi qualche partita può anche essere giocata meno bene come a San Sebastian.Andrea Zenga compie gli anni: l’ex gieffino svela a sorpresa la nuova meta lavorativa di Rosalinda e fa sognare i fan. Ecco le sue parole ...