Zazzaroni | «Pavard non piace! La grande Inter solo 0-1 a Empoli»

(Di lunedì 25 settembre 2023)un po’stizzito sull’, che ha vinto sul campo dell’0-1 con rete bellissima di Dimarco. Poi chiosa suBELLA PARTENZA ? A Pressing, Ivansulla gara dei nerazzurri: «L’ha fatto una partita normale contro una squadra che ha subito 13 gol e fatti zero punti nelle prime cinque partite. Laha vinto0-1 con un gol da 70 metri… Ha evidentemente qualcosa di più rispetto alle altre: una bella partenza. Questo ti permette anche di sbagliare qualche partita. Vedendo anche le altre, che vanno male. Nel Napoli tanto non funziona. Arnautovic? Dispiace, ma visto l’infortunio di Cuadrado, Sanchez, vuole dire che l’età è un fattore. Sul mercato l’ha fatto quello che ha ...

Zazzaroni: “Pavard pagato cifra iperbolica per quanto vale. Inter non più forte, ma…” fcinter1908

Zazzaroni: “Pavard, Bayern lascia anche andare a zero”. Ma poi cita l’esempio sbagliato fcinter1908

Così Ivan Zazzaroni sull'infortunio del giocatore nerazzurro a Empoli. E dalla questione dell'infortunio, il direttore del Corriere dello Sport è tornato a parlare del mercato fatto in estate dai ...Simone Inzaghi lancia Frattesi dall'inizio, in un centrocampo che, rispetto alla gara di San Sebastian, ritrova Calhanoglu in regia. Torna la coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram, in difesa ...