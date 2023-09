WWE | Non solo il contratto in scadenza | sembra che Sheamus sia seriamente infortunato! Il report

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo avervi riportato che ilche legaalla WWE sia innel 2024, un’ulteriore problematica potrebbe ripercuotersi sulla carriera del Celtic Warrior secondo F4WOnline, che ha riportato la notizia in esclusiva. L’ex WWE Champion sarebbe, infatti, alle prese con un serio infortunio alla spalla (non meglio specificato se la destra o la sinistra), che lo sta tenendo lontano dal ring sia in TV che, ovviamente, negli show a telecamere spente. L’ultimo incontro diè stato quello del 18 agosto scorso, quando venne sconfitto da Edge nel main event di quell’episodio di Smackdown. Proprio durante quell’incontro si vociferò di un infortunio per lui ma, fino ad ora, non era stato confermato da nessun insider. Fino ad oggi. Da quel momento in poi il Celtic Warrior non ha infatti più seguito, ...

Con questovoglio dire che è stato merito mio, attenzione, ma è stata una miccia che ha fatto ... WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato L'esperienza da fan di ...... tra i lottatori italiani più famosi al mondo, visto in, NWA e wXw, nonché i due match di ...mancheranno tanti altri lottatori italiani, ormai noti al pubblico di Roma come: VP DOZER, Fashion ...

La WWE non aveva piani per un ritorno degli RK-Bro World Wrestling

Batista ed il nuovo look: l'ex WWE Champion non si riconosce a 54 ... World Wrestling

Even with this year's pair of Grand Slam specials in the rear view, AEW still has an exciting stretch of shows on tap for the remainder of 2023, making it ...Dominik Mysterio ha risposto alle recenti storie Instagram di Jey Uso rendendo la loro faida online ancora più divertente ed esilerante.