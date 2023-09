WWE | Non c’erano piani per riunire gli RKBro prima del licenziamento di Riddle

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gli(Randy Orton e Matt) sono stati uno dei tag team di maggior successo degli ultimi anni. I due hanno fatto un ottimo lavoro insieme e sono diventati tra i favoriti dei fan. Poi l’infortunio di Orton ha posto fine alla coppia. In attesa del ritorno di Mr. RKO si è parlato spesso di una loro reunion, ma il recentediha posto fine alle speranze. Emergono ora alcuni dettagli suidella WWE. Nessun piano per una reunion Randy Orton è assente da oltre un anno e la speranza è di poterlo riavere entro fine anno. Durante la sua assenza i fan si sono interrogati su cosa sarebbe successo al suo ritorno e in particolare se glisarebbero tornati insieme. Secondo le informazioni raccolte da Ringside News, la WWE in realtà non aveva alcuna ...

Con questovoglio dire che è stato merito mio, attenzione, ma è stata una miccia che ha fatto ... WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato L'esperienza da fan di ...... tra i lottatori italiani più famosi al mondo, visto in, NWA e wXw, nonché i due match di ...mancheranno tanti altri lottatori italiani, ormai noti al pubblico di Roma come: VP DOZER, Fashion ...

Batista ed il nuovo look: l'ex WWE Champion non si riconosce a 54 ... World Wrestling

WWE: Non arrivano buone notizie per SmackDown, dopo l’accordo con USA Network Spazio Wrestling

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, R-Trizzle è pronto a tornare nuovamente sul ring. “Abbiamo saputo che dopo circa un anno di stop, R-Truth è pronto a tornare sul ring. Negli scorsi giorni, i ...McMahon was made to resign from his position as WWE Chairman and CEO in disgrace amidst myriad sexual misconduct allegations in July 2022. Returning to WWE as Executive Chairman in January, the ...