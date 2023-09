(Di lunedì 25 settembre 2023) Si è aperto a, in Giappone, tra la notte e la mattinata italiana il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis, di categoria WTA 500: non sono scese in campo tenniste azzurre nei cinque incontri del primoandati in scena nella prima giornata di sfide. Il derby nipponico premia la qualificata Mai Hontama, che regola la connazionale Nao Hibino con lo score di 6-2 6-4, mentre la statunitense Kayla Day elimina l’altra giapponese Moyuka Uchijima con un duplice 6-2, infine la russa, testa di serie numero 7, liquida la tedesca Tatjana Maria per di 6-0 6-2. L’ucrainaelimina l’altra statunitense Ashlyn Krueger con lo score di 6-3 6-1, infine la spagnola Cristina Bucsa supera l’altra qualificata nipponica Rina Saigo col punteggio ...

LA CLASSIFICADI TENNIS AGGIORNATA Questa è la classifica delle prime cinquanta. Oggi sono stati scalati i punti del Toray Pan Pacific Open Tennis di, del Budapest Open 125 e del Hana Bank ...Elena Rybakina non prenderà parte al500 di2023 , torneo in programma sul cemento della capitale giapponese. ' Mi dispiace davvero dovermi ritirare daquest'anno . Non vedevo davvero l'ora di partecipare all'evento e amo ...

WTA Tokyo: tutto facile per Samsonova e Bucsa. Vincono anche Kalinina e Day Ubitennis

WTA Tokyo 2023, risultati 25 settembre: Liudmila Samsonova ed Anhelina Kalinina al secondo turno OA Sport

All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.In a match slated for Tuesday, Anhelina Kalinina (No. 28 in rankings) will meet Caroline Garcia (No. 10) in the Round of 16 of the WTA Tokyo, Japan Women Singles 2023.Garcia is the favorite (-150) ...