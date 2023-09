Wta Tokyo 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 26 settembre

Nuovo tennis già incalza, c'èe poi semmai leFinals: "Entrare in un torneo da vincitrice della settimana prima è qualcosa che non sentivo da molto tempo. So chesarà dura con il ...Niente bye a Elena Rybakina aldinonostante sia la terza testa di serie, "sorpassata" da Sakkari e Garcia in virtù di una regola non nuova ma forse neanche esistente Non fortunatissima con ranking, tabelloni e seeding, ...

Wta Tokyo - Draw: la favorita è Iga Swiatek. Bronzetti in campo a Ningbo Tennis World Italia

WTA Tokyo, il tabellone: si rivede Swiatek, prima favorita. Presenti Pegula, Rybakina e Samsonova. Non ci sono italiane Ubitennis

In the round of 16 of the WTA Tokyo, Japan Women Singles 2023, Jessica Pegula opens up against Cristina Bucsa, after her exit in the round of 16 of the US Open (her previous tournament). Pegula is ...Jessica Pegula has the opportunity to secure her WTA Finals Cancun spot this week at the Toray Pan Pacific Open, while Sofia Kenin and Caroline Dolehide are among the players whose rankings have been ...