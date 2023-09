WTA Ningbo 2023 | debutto felice per Lucia Bronzetti | battuta Jil Teichmann in due set

(Di lunedì 25 settembre 2023) Esordio vincente peral WTA 250 di. Sul cemento cinese, l’italiana classe 1998 (n.60 del ranking) mostra grande lucidità nei momenti chiave del match contro la svizzera Jil(n.141 WTA) e si impone per 7-6(6) 6-4 al termine di una battaglia durata due ore e 21 minuti. Ora agli ottavi di finale la nostra portacolori dovrà vedersela con la vincente della sfida tra l’ucraina Kateryna Baindl e la cinese Yue Yuan.comincia con più grinta e determinazione e in breve tempo si porta sul 4-1 con un break di vantaggio (ottenuto nel secondo game).però non ci sta e reagisce: la svizzera prima torna in parità sul 4-4 e poi riesce addirittura a conquistare il break che vale il 5-4. La classe 1997 si avvicina dunque alla vittoria del primo set, ma ...

