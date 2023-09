Wta Ningbo 2023 | Bronzetti parte bene | batte in due set lottati Teichmann e vola al secondo turno

(Di lunedì 25 settembre 2023) Buona la prima per Lucia, che vince una sfida estremamente intensa contro Jile approda aldel WTA di, torneo in programma sul cemento cinese. Successo molto sofferto per la tennista romagnola, accreditata della testa di serie numero otto del tabellone, che ha impiegato la bellezza di 2h21? per mandare al tappeto la sua avversaria, proveniente dalle qualificazioni. Le due non hanno dato vita a un match particolarmente entusiasmante, anzi gli errori gratuiti sono stati nettamente superiori ai vincenti esi è esibita in una serie di ‘moonball’ (termine elegante per definire pallonetti altissimi e senza peso). Lucia è riuscita però a trovare la chiave per avere la meglio e, pur correndo grossi rischi in entrambi ...

Questa settimana l'unica azzurra in gara è Lucia Bronzetti, in tabellone nel250 di, in Cina. CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (25 - 09 - 2023) 32. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.390 ...Lucia Bronzetti affronterà Jil Teichmann al primo turno deldi2023 , torneo in programma dal 25 al 30 settembre. L'azzurra è reduce dai quarti di finale nel torneo di Guangzhou, dove ha perso una partita molto lottata per mano della belga Minnen.

