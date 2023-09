Volley femminile | Wevza Cup | Novara batte 3-2 il Vilsbiburg e si qualifica per la CEV Challenge Cup

(Di lunedì 25 settembre 2023) Grazie al successo per 3-2 ai danni delnellaCup, l’Igor Gorgonzolasi èto per la CEVCup 2023/2024. Dopo le vittorie dei giorni precedenti ai danni diball Academy e Terville Florange, entrambe per 3-0, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno completato l’opera contro le tedesche del Vilsbigurg. Match che ha rischiato di complicarsi dato che la squadra avversaria ha recuperato due set di svantaggio, rimontando dal 2-0 al 2-2. Nel tie-break, però, è salita in cattedra l’MVP Buijs eha avuto la meglio, regalandosi così l’accesso alla terza competizione europea. SportFace.

