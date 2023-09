Volley femminile | quale futuro per l’Italia | ciclo di Mazzanti finito | Velasco sullo sfondo?

(Di lunedì 25 settembre 2023) Arriverà, inevitabile, nei prossimi giorni, l’esonero di Davideda allenatore della Nazionale azzurra. La sconfitta nel Preolimpico è la goccia che farà traboccare un vaso che era già colmo da tempo e che non avrebbe avuto bisogno di tutte ste gocce che hanno bagnato la lunga estate italiana del. Un’insieme di scelte e di eventi non certo dettati dal caso che evidenziano una incapacità di base a gestire un gruppo tutt’altro che semplice da sulsi poteva sicuramente lavorare un po’ meglio in termini di rapporti e regole. Queste, rapporti e regole, oltre che a un’organizzazione tattica e a un lavoro tecnico più efficaci, saranno i punti da cui ripartire per chi arriverà. Serve un personaggio forte, al di sopra delle parti e delle correnti, capace di usare il pugno duro ma anche di regalare ...

Ancora un epilogo amaro per l’Ital Volley femminile in questi ultimi due mesi. Le Azzurre di Mazzanti vengono sconfitte in quattro set (25-15, ...

I sorrisi, che hanno caratterizzato gran parte del cammino estivo di un’Italia eliminata ai quarti di VNL, quarta agli Europei in casa, non ...

L’Italia femminile del Volley non riesce a conquistare uno dei due pass che venivano offerti per Parigi 2024 dal Preolimpico andato in scena in ...

Il ranking FIVB di Volley femminile metterà in palio gli ultimi cinque posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. l’Italia dovrà necessariamente passare ...

Ma con il fallimento di Lodz , arriverà sicuramente anche una presa di posizione nei confronti di Mazzanti che difficilmente sarà alla guida dell'Italia delalla prossima Nations ...PreolimpicoDomenica 24 settembre 2023, ore 20.30 ITALIA 1 25 24 23 21 POLONIA 3 15 26 25 25 Ancora niente pass per le prossime Olimpiadi per l' Italia , che viene battuta in rimonta in ...

Volley femminile, Mazzanti e un disastro annunciato: cambiare prima che sia troppo tardi anche per Parigi OA Sport

Perché l'Italia di volley femminile può qualificarsi ancora alle Olimpiadi: ha una sola possibilità Fanpage.it

Diano Marina. Imponendosi in finale per 2 a 1 sulle albisolesi Martina Montedoro e Monica Pastorino (teste di serie n° 1 del torneo) la coppia composta dalle piemontesi Valentina Di Prima e Samantha G ...L'Italia fallisce l'appuntamento (almeno per il momento) con le Olimpiadi di Parigi 2024: il destino di Davide Mazzanti sembra essere segnato ...