Volley femminile | Mazzanti e un disastro annunciato | cambiare prima che sia troppo tardi anche per Parigi

(Di lunedì 25 settembre 2023) E adesso che si fa? Si sceglie ancora di non scegliere o si cambia la guida tecnica della Nazionaledopo i fallimenti di un’estate da incubo? Un anno fa la Federazione decise che la controversa gestione di Davide, culminata con le polemiche post-Mondiale avrebbe comunque dato i suoi frutti. I frutti non sono arrivati, anzi, da quella decisione sono nate una serie di scelte che hanno di fatto sfaldato un ambiente che poteva invece essere ricompattato con pazienza e determinazione. Davideè un ottimo allenatore, uno che ha vinto tanto nella sua carriera, che ha sempre dimostrato di avere capacità tecniche e di gestione del gruppo superiori alla media, che in Italia, se si parla di allenatori di pallavolo, è sicuramente molto alta. Capitaai più grandi di ...

PreolimpicoDomenica 24 settembre 2023, ore 20.30 ITALIA 1 25 24 23 21 POLONIA 3 15 26 25 25 Ancora niente pass per le prossime Olimpiadi per l' Italia , che viene battuta in rimonta in ...Ancora un epilogo amaro per l'Italvolleyin questi ultimi due mesi. Le Azzurre di Mazzanti vengono sconfitte in quattro set (25 - ... CHI SI QUALIFICA A PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ...

L'Italia non è riuscita nell'impresa di battere la Polonia nello spareggio decisivo andato in scena davanti ai 14.000 infuocati tifosi della Atlas Arena di Lodz. Era una partita da dentro o fuori: chi ...Le azzurre perdono contro le padrone di casa che staccano il pass per le Olimpiadi. Ora saranno obbligate a difendere la posizione nel ranking. Il commissario tecnico è a rischio ...