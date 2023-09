Voli in mongolfiera e in elicottero | stand e laboratori a tema | OsioVola unisce grandi e piccini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Osio Sotto. Il volotutti. Adulti o bambini, almeno una volta avremo anche solo immaginato come sarebbe avere le ali. Per qualcuno è una semplice curiosità, per altri una vera passione. E a Osio Sotto l’emozione di volare si è trasformata in un festival. È, la manifestazione dedicata al mondo dell’aeronautica organizzata dal Comune di Osio Sotto. Dopo il grande successo della prima edizione,ritorna e più in grande. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il paese si trasformerà in un museo a cielo aperto con, proiezioni, esibizioni ae soprattutto… la possibilità di volare davvero! Ad aprire la due giorni è “Stasera vola con me”, una serata divulgativa e di divertimento sul volo attraverso filmati, racconti e musica. L’appuntamento, ...