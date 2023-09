Vincent Cassel archivia Tina Kunakey | la nuova fidanzata è Narah Baptista

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023) Importanti novità sulla vita privata di. L’attore francese vive da sempre di grandi passioni e intense emozioni e così, dopo l’addio improvviso (e mai confermato) alla seconda moglie, ecco che è di nuovo felice tra le braccia di un’altra donna. La fortunata è la giovane modella, che in questi mesi è stata avvistata più volte insieme all’ex marito di Monica Bellucci. I due hanno condiviso tra le storie di Instagram la stessa foto: uno scatto di, con gli occhiali da sole, accompagnato da un cuore. Un’immagine che lascia spazio a pochi dubbi: c’è una relazione in corso tra i due. Come si legge poi su alcuni magazine francesi, qualche settimana fae Nara sono stati pizzicati alla stessa festa in ...