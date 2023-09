Villarreal-Girona mercoledì 27 settembre 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Catalani all’Estadio de la Ceramica

... mentre ilha battuto il Maiorca 5 - 3. Il Real Madrid è rimasto un punto indietro al terzo ... e ilha pareggiato 1 - 1 in casa del Rayo Vallecano con le squadre che hanno segnato i ......00 Alaves vs Athletic Bilbao (telecronaca di Alessandro Rimi) SAB 23/09/2023 14:00vs ...15 Rayo Vallecano vs(telecronaca in lingua inglese) DOM 24/09/2023 18:30 Betis vs Cadice (...

Villarreal-Girona (mercoledì 27 settembre 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani allR... Infobetting

LaLiga - Remuntada del Barcellona, Girona in testa con i blaugrana. Pareggiano Valencia e Villarreal Voce Giallo Rossa

Ecco tutti i risultati della sesta giornata di LaLiga 2023/24 e la classifica. Sorpasso Barça e Girona al Real.Per i Blancos prima sconfitta in stagione, -1 dalla coppia di testa composta da Barcellona e Girona (16 punti). Super avvio dei ragazzi di Simeone che dopo 4' sbloccano il match con l'ex Juventus che ...