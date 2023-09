VIDEO – Subito antivigilia col Sassuolo | Inter NOS con Rossi – LIVE

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Anche oggi una nuova puntata diNOS di-News.it! L’appuntamento fisso di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato.NOS –NOS with friends è la nuova rubrica di-News.it, ogni lunedì a partire dalle ore 18 Gian Lucae Romina Sorbelli su Facebook, YouTube e Twitch. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra, in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’: dalle analisi delle giornate di campionato fino alle ultime news di mercato, ma non solo. Dopo la vittoria per 0-1 sul campo dell’Empoli, non ci si ferma. È giàdella partita ...