VIDEO – Bologna-Napoli 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

(Di lunedì 25 settembre 2023), posticipo pomeridianoquinta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara. DISASTRO DAL DISCHETTO –0-0 nel posticipo pomeridianoquinta giornata diA. Se lunedì scorso col Verona ilnon aveva vinto per via del portiere avversario Lorenzo Montipò stavolta deve accogliere molto meglio questo 0-0, ringraziando ilper l’ennesimo rigore sbagliato negli ultimi anni. Quattro minuti e quaranta per un destro di Victor Osimhen sul palo, con ribattuta di Khvicha Kvaratskhelia sul fondo. In ...

Buone notizie per Thiago Motta e per i tifosi del Bologna . Il neo acquisto Remo Freuler è andato in gol in nazionale con la sua Svizzera contro il ...

Poi si siede in panchina e assiste al resto della partita contro il, che termina con il risultato di 0 a 0. Interrogato dai cronisti nel post gara, Garcia spiega così le sostituzioni dei due ...Victor Osimhen non ha gradito la sostituzione al 41' del secondo tempo di- Napoli, terminata 0 - 0. Al momento di uscire, come mostrano le immagini di Dazn , il nigeriano - che in precedenza aveva fallito un rigore - ha protestato vivacemente col tecnico Rudi ...

Video: i tifosi della Virtus Bologna salutano la squadra il Resto del Carlino

Bologna-Napoli: video e highlights Sky Sport

Gli azzurri non riescono a espugnare il Dall'Ara, fermati sullo 0-0 da un ottimo Bologna. Animi accesi soprattutto nel finale ... sua uscita ma rimangono cose da spogliatoio". Di seguito il video con ...Tuttavia siccome non ci piace farci prendere in giro pretendiamo rispetto e totale parità di trattamento. Con il Bologna a Juventus aveva subito tre torti ed un favore, quello de mancato rigore per ...